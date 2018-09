Corea del Sud, Son trionfa ai Giochi Asiatici ed evita il servizio militare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Heung-Min Son ce l'ha fatta. Il giovane talento del Tottenham ha appena vinto la medaglia d'oro ai Giochi Asiatici con la sua Corea del Sud, ottenendo così insieme a tutti i suoi compagni l'esenzione dal servizio militare che ne avrebbe interrotto la carriera professionale per due anni. Decisiva la vittoria in finale per 2-1 contro il Giappone grazie alle reti di Lee Seung-woo (Hellas Verona) e Hwang Hee-Chan (Amburgo). Di Ueda (Cercle Bruges), invece, il gol che aveva riaperto momentaneamente il match di Giacarta. Gara tiratissima e conclusa solamente ai tempi supplementari.