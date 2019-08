Didier Drogba è pronto a diventare presidente della Federcalcio ivoriana. 41 anni, l'ex stella del Chelsea ha manifestato il suo interesse di dare una mano al movimento calcistico del suo Paese: "È qualcosa che mi interessa: voglio portare qualcosa, voglio essere più coinvolto. Conosco il calcio ivoriano, ho giocato in Nazionale per anni e ultimamente vi ho anche investito. Non ho ancora preso una decisione, ma se tutte le condizioni saranno soddisfatte, perché no?" ha dichiarato lo stesso Drogna a Radio France International in merito alla sua candidatura per la presidenza.