Costa d'Avorio, i convocati: c'è il rossonero Franck Kessie

Il ct della Costa D'Avorio Ibrahim Kamara ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Guinea valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2019. Presente un calciatore che milita in Serie A: si tratta del rossonero Franck Kessie. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - El Hadj Danté (Lys Sassandra), Badra Ali (FS Stars), Gbohouo Sylvain (TP Mazembe).

Difensori - Eric Bailly (Manchester United), Serge Aurier (Tottenham), Mamadou Bagayoko (KV Mechelen), Konan Ghislain (Reims), Souleymane Doumbia (Grasshopers), Comara Cheick (WAC Casablanca), Kanon Wilfried (ADO Den Haag).

Centrocampisti - Michael Seri (Fulham FC), Serey Dié (Basilea), Victorien Angban (Metz), Jean Philippe Gbamin (Mainz), Kessié Franck (Milan), Doukouré Cheick (Levante).

Attaccanti - Jonathan Kodjia (Aston Villa), Roger Assalé (Young Boys), Pépé Nicolas (Lille), Max Gradel (Tolosa), Bayo Vakoun (Dunajska Streda), Yacou Meité (Reading), Wilfried Zaha (Crystal Palace).