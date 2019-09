Niente impegni con la nazionale per Nicolas Pepe, attaccante dell'Arsenal che potrà dunque tornare a Londra per rimettersi in forma in vista dei prossimi incontri dei Gunners. Ad informare della notizia è la federcalcio della Costa d'Avorio che, mediante un comunicato, ha fatto sapere che ieri il giocatore ha lamentato un infortunio e che perciò non prenderà parte ai prossimi impegni con il Benin (oggi) e con la Tunisia (martedì prossimo).