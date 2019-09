Costa Rica, il commissario tecnico si dimette per noia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Costa Rica si è dimesso per un motivo alquanto singolare. Come riportato da Sky Sport, il ct Gustavo Matosas ha poco tempo per poter dedicare ai giocatori, meglio guidare una squadra di club: "Guidare una Nazionale non fa proprio per me, mi fa sentire improduttivo. Mi uccide guardare i video per preparare le partite, non è ciò che mi entusiasma. Voglio allenare i giocatori ogni giorno, invece adesso li vedo solo una settimana ogni due mesi. Questa cosa mi pesa moltissimo. Non pensavo che fare il ct fosse così noioso, tuttavia non mi pento della mia scelta e non lascio frustrato perché ho dato il massimo. Non rifarò il ct in futuro perché non posso allenare i giocatori solo ogni due mesi. Questo lavoro non fa per me".