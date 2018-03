Dai Dos Santos a capitan Ashley Cole: i Galaxy, la nuova casa di Ibra

© foto di Imago/Image Sport

Una media età decisamente alta e vecchie conoscenze del campionato italiano. I Los Angeles Galaxy si preparano ad accogliere Zlatan Ibrahimovic e certamente un attacco con il norvegese Ola Kamara, con il francese ex Olympique Marsiglia, Romain Alessandrini, con Giovani dos Santos, è tra i migliori di tutta la MLS: Ibra si prepara a essere la grande stella della formazione di LA, che è allenata dal sessantacinquenne tedesco Sigi Schmid, da una vita però negli States. Cinque anni ai Galaxy a cavallo dei millenni, poi Columbus Crew e Seattle Sounders, ha in bacheca già due MLS proprio a Los Angeles e nel 2008 in Ohio. In difesa c'è l'ex laziale Michale Ciani oltre al capitano, ex Roma, Ashley Cole. In mezzo al campo l'esperienza del veterano Jermaine Jones, il 'fratellino' messicano Jonathan dos Santos e pure il portoghese, arrivato nel 2017 dopo una vita al Vitoria Guimaraes, Joao Pedro. La MLS è da poco iniziata e il Los Angeles Galaxy hanno finora vinto 2-1 contro i Portland Timbers e perso per 2-1 contro il New York City FC di David Villa.