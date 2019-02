© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo di mercato del Dalian, in attesa di Hamsik. La società cinese sta ingaggiando Emmanuel Boateng, attaccante del Levante. A questo punto, riporta Il Mattino, nella rosa della società cinese ci sono 4 stranieri. Un quinto non può essere, per regolamento, tesserato. Un problema in più? No, perché il sacrificato sarà Nyasha Mushekwi, punta centrale proveniente dallo Zimbabwe. Sarà lui a far posto ad Hamsik.