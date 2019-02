Dopo il saluto via Twitter da parte di Aurelio De Laurentiis arrivato giovedì scorso, i cinesi del Dalian hanno comunicato l'acquisto di Marek Hamsik tramite i propri social network. Ecco la prima foto con la maglia del suo nuovo club, sempre in azzurro, dell'ex capitano del Napoli.

官宣!

Official anouncement Dalian Yifang has signed with Slovak midfielder Marek Hamsik 🇸🇰from @sscnapoli

Welcome!哈姆西克 pic.twitter.com/YqD5kZbUzM

