Dalian Yifang, Carrasco in uscita: occhi su Plea del Monchengladbach

Yannick Carrasco può lasciare la Cina nelle prossime ore per tornare in Europa. L'ex Atletico Madrid è stato offerto a Inter e Milan, mentre la stampa tedesca fa sapere che il Dalian Yifang ha già scelto l'alternativa al calciatore belga: piace infatti Alassane Plea, attaccante ex Nizza che milita tra le file del Borussia Mönchengladbach.