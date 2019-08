© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'accoglienza da rockstar. Dopo il bagno di folla al suo arrivo in Brasile, oggi Dani Alves è stato presentato ai tifosi del San Paolo, accorsi quasi in 50.000 al Morumbi per il giocatore più titolato al mondo. L'ex terzino di Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain ha dichiarato: "È un'emozione indescrivibile, per me, indossare questa maglia. L'ho sognata, da bambino, e questo momento alla fine è arrivato".