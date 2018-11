DC United, Rooney dice no a un ritorno in prestito in Europa

Wayne Rooney non tornerà in Europa. Non nell'immediato. A dichiararlo lo stesso giocatore a ESPN: "Mi sono legato al DC United e voglio dar tutto per loro e resterò qui anche durante la pausa del campionato, visto che i miei figli vanno a scuola. Tornerò in Inghilterra a Natale per vedere familiari e amici. Mi sono legato ai DC e non penso sia la scelta giusta tornare per giocare in prestito altrove".