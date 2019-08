© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Didier Drogba potrebbe diventare il nuovo presidente della Federazione della Costa D’Avorio. L'ex attaccante del Chelsea, in un'intervista a Radio France International, non ha escluso questa ipotesi: "Mi interessa, voglio essere più coinvolto. Conosco il calcio ivoriano, ho giocato per anni in Nazionale e ultimamente ho investito molto. Non ho preso una decisione, ma se tutte le condizioni venissero soddisfatte, perché no?”, queste le parole dell'ex attaccante dei Blues.