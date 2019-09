© foto di Alessio Alaimo

Didier Drogba ha appeso gli scarpini al chiodo da quasi un anno e non pensa a diventare allenatore. L'ex stella del Chelsea, infatti, ritiene di avere le qualità adatte per guidare la Federcalcio del proprio Paese, la Costa d'Avorio: "Non mi interessa allenare, io sono un leader e la mia visione è più ampia. Io voglio avere un impatto non solo su una singola squadra. Voglio ristrutturare il calcio nazionale e svilupparlo. Abbiamo i mezzi, ci sono talento e potenzialità, ma è un terreno ancora poco esplorato. Ci sono tante persone competenti che potrebbero aiutarmi", le sue dichiarazioni riportate da A Bola.