Egitto, gol di Salah e Trezeguet: Tunisia battuta 3-2

Salah e Trezeguet a segno nel big match della Coppa delle Nazioni Africane tra Egitto e Tunisia. I Faraoni hanno vinto 3-2 grazie al gol realizzato al 90esimo dall'attaccante del Liverpool, per gli ospiti inutile la doppietta di Sliti. Le due squadre hanno già staccato il pass per la Coppa d'Africa 2019 che si giocherà in Camerun. Le altre nazionali già qualificate sono, oltre ai padroni di casa, Madagascar e Senegal.