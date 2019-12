Emirati Arabi, esonerato van Marwijk. Vicecampione del Mondo nel 2010

TMW - Piatek non vuole lasciare il Milan. No a Genoa e Crystal Palace

Come l'anno scorso, come l'anno prima. Arriva una sessione invernale di calciomercato che può essere calda per il Milan, soprattutto sul fronte attaccanti. Due stagioni or sono nell'occhio del ciclone c'era Nikola Kalinic, reo di non aver fatto fare il salto di qualità ai rossoneri...