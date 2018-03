Emirati Arabi, Zaccheroni: "Qui per alzare il livello della Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni, ct degli Emirati Arabi, ha parlato al Corriere di Bologna: "Poche pressioni? Sono a Dubai per occuparmi di una Nazionale che organizzerà la prossima Coppa d'Africa, è chiaro che vogliano fare bella figura. Non capite quanto ci tengano. Il calcio qui sta crescendo molto e vogliono vedere i risultati come nel resto del mondo. L'Italia? Non ci penso, sono 8 anni che vivo in Asia. Le mie energie le rivolgo alla crescita di questa Nazionale, devo alzarla di livello. In Italia avevo fatto il mio tempo. L'esperienza con più pressione? In Giappone. La Nazionale nipponica è seguitissima avendo 120 milioni di tifosi nel paese più tutti quelli in giro per il mondo. Se vado a New York e incrocio dei giapponesi, mi fermano ancora per chiedermi l'autografo".