ESCLUSIVA TMW - Caso Yerjet Yerzat: il Leixoes denuncerà alla Fifa il Tianjin Quanjian

© foto di Marco Conterio

Una questione delicata scuote il mercato cinese ed in particolare il Tianjin Quanjian. Il club è infatti oggetto di una controversia in chiave mercato che potrebbe diventare a breve argomento di dibattito per la Fifa. I cinesi, infatti, vorrebbero completare il trasferimento del portiere del Leixoes, il classe 1993 Yerjet Yerzat senza il consenso del club portoghese stesso che ne detiene i diritti contrattuali. Il giocatore ha infatti abbandonato il ritiro della propria squadra, disertando un impegno ufficiale e si è già allenato con il Tianjin Quanjian senza avere autorizzazione per farlo, ed allo stato attuale delle cose continua ad essere irreperibile. La risposta del Leixoes non tarderà ad arrivare, e dopo avere raccolto materiale fotografico e video rispetto alla presenza di quello che considerano a tutti gli effetti ancora un proprio tesserato, agli allenamenti con il Tianjin Quanjian passeranno alle vie di fatto denunciando l’accaduto alla Fifa. Già in passato il massimo organo calcistico mondiale si è dimostrato particolarmente intransigente rispetto a situazioni di questo genere e il rischio è di una punizione esemplare qualora le accuse fossero confermate.