ESCLUSIVA TMW - Ds Atlanta United: "Guardiamo la A. Martinez bel colpo"

Paul McDonough, direttore sportivo dell’Atlanta United, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb dallo Juventus Stadium, sede del WyScout Forum:

L’Atlanta United ha fatto spese in Italia, uno degli ultimi colpi è stato Josef Martinez del Torino. Soddisfatti del suo rendimento? “Josef Martinez purtroppo si è infortunato ed è fuori da alcune settimane, ma fino a quel momento aveva fatto molto bene, aveva segnato tanti gol proprio sin dal primo momento. Proprio come ci aspettavamo. Adesso attendiamo il suo rientro in squadra”.

Dopo aver aperto i canali con l’Italia, crede che potremo aspettarci nuovi colpi dalla Serie A? Si parla di un vostro interesse per De Ceglie… “Le squadre di MLS guardano sempre con interesse il campionato italiano, non scordiamoci che nei mesi e negli anni passati sono arrivati giocatori importanti come Giovinco, Donadel, Mancosu e via dicendo. Per l’estate vedremo se potremo fare qualcosa con l’Italia, ovviamente seguiamo la Serie A ma al momento non faccio nomi”.

Da avversario, cosa pensa di Sebastian Giovinco? “Giovinco era una star in Italia e lo è anche adesso in MLS. E’ un giocatore davvero fantastico”.