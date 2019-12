“Le condizioni richieste dal Mister sono esattamente le stesse del precedente contratto, includendo solo le situazioni precedentemente non adempiute nella prima parte della stagione”. Così a TuttoMercatoWeb Sebastian Leto, vice di Andrea Stramaccioni, fa chiarezza dopo il comunicato dell’Esteghlal secondo cui il tecnico romano avrebbe chiesto più soldi. “Due giorni fa - spiega Leto - avevamo già ripreso a preparare e organizzare il lavoro di programmazione della squadra per il rientro dalla sosta ed eravamo già tutti sicuri di ripartire per Teheran con grande entusiasmo. Ma l’ennesimo comportamento di alcuni rappresentanti del club ha compromesso qualsiasi accordo. Dal mio punto di vista - continua l’ex giocatore del Catania - è davvero un peccato non poter riprendere un lavoro che ci aveva visto portare la squadra in testa alla classifica e lottare per il titolo e in Champions League , ma vi assicuro che per poter tornare lì siamo andati oltre ogni difficoltà ma mai e dico mai i soldi sono stati un problema, e se qualcuno sostiene questo - conclude - lo dice solo per coprire altre situazioni”.