ESCLUSIVA TMW - Stramaccioni: “Esteghlal, un giorno tornerò”

Andrea Stramaccioni e l’Esteghlal, oltre il calcio c’è di più. Un legame indissolubile con la gente, risultati e modi di fare che hanno fatto entrare Strama nel cuore del popolo iraniano e viceversa. Non è invece decollato il feeling con la proprietà. Dal boicottaggio sul mercato in estate a tante piccole situazioni che hanno portato all’addio dell’allenatore. Dall’interprete non concesso in occasione dell’esordio negando al tecnico la possibilità di dialogare con i calciatori ad alcuni pagamenti irregolari. Nel giro di poco si è arrivati alla risoluzione del contratto con la squadra in testa alla classifica dopo sei anni. Dopo l’addio di Strama le dimissioni di facciata del presidente che è comunque rimasto nel board. Così il tentativo di ricomporre lo strappo. Ma non c’è stata possibilità di trattativa, non era un problema economico. Questione anche di feeling. L’Esteghlal ha voltato pagina, oggi ha annunciato il nuovo allenatore a cui Stramaccioni ha fatto sentire la propria vicinanza appoggiandolo anche pubblicamente. Si tratta di Farhad Majidi che a dicembre era stato costretto ad andar via dopo aver trovato l’accordo con la società perché i tifosi a gran voce avevano chiesto il ritorno dell’allenatore italiano. Una storia che è andata oltre il calcio. Un legame, tra il tecnico e il popolo dell’Esteghlal, che rimarrà indelebile. E non è detto che in estate Stramaccioni e l’Esteghlal non possano ritrovarsi. Nei prossimi mesi cambierà il direttivo del club. Mai dire mai. “Sono sicuro che un giorno tornerò”, dice Strama raggiunto da TuttoMercatoWeb. Per riprendere da dove ha lasciato, per riabbracciare la sua gente che sul suo profilo ufficiale di Instagram (@stramaccioni) continua a fargli sentire la propria vicinanza sforando addirittura i tre milioni di commenti in un solo post, l’unico pubblicato. E per continuare a scrivere la storia. Una storia d’amore che va oltre il pallone che rotola in campo la domenica.