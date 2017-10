ESCLUSIVA TMW - USA, contatti con Van Gaal: il tecnico tentenna, la situazione

© foto di Imago/Image Sport

Chiamata dagli USA per Louis Van Gaal. La Federazione Americana ha contattato l’allenatore olandese per affidargli la panchina, ma al momento il diretto interessato ha preferito declinare. Van Gaal vorrebbe allenare un club e al momento si gode il relax in Portogallo. In attesa della chiamata giusta. E gli USA restano in pressing...