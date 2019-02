Esordio con vittoria per Campbell al Leon: "Squadra con garra pazzesca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha già debuttato con la nuova maglia del Club Leon il costaricense Joel Campbell. Dopo la non memorabile parentesi italiana a Frosinone, ha esordito nella vittoria per 2-0 contro il Cruz Azul, subentrando a gara in corso. Sono contento per la fiducia che mi hanno dato i compagni. Abbiamo un potenziale incredibile, stiamo crescendo e voglio aiutarli. Siamo una squadra positiva, nel gruppo e in campo. Abbiamo garra, lottiamo su ogni pallone".