Tecnico 'bloccato' a Teheran. 'Ma società da oggi si è attivata'

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Il club sapeva della mia partenza per una breve vacanza on Italia". Andrea Stramaccioni è diventato un caso, così fa il punto della sua situazione, in una nota all'ANSA da Teheran, in cui sottolinea vuole precisare, "con riferimento al comunicato apparso ieri sul sito internet ufficiale dell'Esteghlal FC in merito alla notizia della mancata partenza del sottoscritto e di uno dei collaboratori dello staff tecnico". "Al termine della partita con il Foolad - spiega -, considerando che era prevista una breve sosta del campionato, mi sono recato in aeroporto con il mio collaboratore Sebastian Leto per trascorrere un paio di giorni in Italia con le rispettive famiglie dopo quasi due mesi di intenso e ininterrotto lavoro". "Di ciò il Club era perfettamente informato - precisa - avendo, anche organizzato il relativo transfer in aeroporto. Purtroppo, per motivi di natura burocratica e amministrativa non è stato possibile lasciare il Paese. L'Esteghlal, tuttavia, già da stamane si è attivato per risolvere la questione".