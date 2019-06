© foto di Federico Gaetano

Andrea Stramaccioni va in Iran, alla guida dell'Esteghlal Teheran. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri, mentre La Gazzetta dello Sport in edicola riporta alcune parole dell'ex tecnico dell'Inter. "Mi hanno cercato e voluto con interesse. Per loro ero il mix tra un allenatore giovane e uno che avesse lavorato già in top club. Per me è un’opportunità prestigiosa", le sue dichiarazioni.