FIFA, appello alla Thailandia per liberare l'ex calciatore Al Araibi

La Fifa ha rivolto un appello alle autorità della Thailandia e del Bahrain affinché prendano misure urgenti per consentire a Hakeem Ali Al Araibi, ex calciatore del Bahrain, attualmente detenuto in Thailandia, di tornare in Australia dove ha lo status di rifugiato politico. L'appello arriva all'indomani dell'incontro svolto presso la sede della Fifa, a Zurigo, tra il segretario generale della Fifa, il senegalese Fatma Samoura, e l'ex nazionale australiano Craig Foster.