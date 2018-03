FIFA, si lavora all'introduzione di una lega per le Nazionali femminili

© foto di Federico De Luca

La FIFA sta pensando a una nuova competizione per dare maggiore visibilità al calcio femminile e far crescere gli investimenti in quel settore. Durante il consiglio che si tiene a Bogotà in questi giorni si discuterà l'introduzione dal 2020 di una “Elite Division”, idea lanciata lo scorso anno da Gianni Infantino, a cui accederanno 16 Nazionali femminili provenienti dalle quattro macro aree geografiche: Europa, America, Africa e Asia/Oceania. Una competizione che andrebbe a sostituire le amichevoli internazionali probabilmente sul modello della UEFA Nations League che prenderà il via il prossimo settembre. Anche se per la formula precisa bisognerà attendere che la FIFA dia il via libera a questa nuova lega. Lo riporta LFootball.it.