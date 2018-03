Francia-Colombia 2-3, Muriel trascinatore nella rimonta dei Cafeteros

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bella vittoria della Colombia, che espugna il Saint-Denis in amichevole grazie alle reti di Muriel (28'), Falcao (62') e Quintero (85'). Ad andare inizialmente in vantaggio, però, erano stati i padroni di casa della Francia, a segno prima con Giroud (11') e poi con Lemar (26'). Per quanto riguardo gli "italiani", 65 minuti in campo per il centrocampista della Juventus Matuidi e poco più di 20 per l'attaccante della Samp Zapata.