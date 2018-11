Gabon, Aubameyang può lasciare la Nazionale. Il Ct: "E' una possibilità"

Pierre Emerick Aubameyang potrebbe dire addio alla sua Nazionale, il Gabon, a 29 anni. A confermarlo è il ct Daniel Cousin a RMC: "Ho mandato un messaggio a suo padre, con cui ho maggiore confidenza. Mi auguro che voglia onorare la Nazionale e aiutarci a raggiungere la qualificazione per la Coppa d'Africa 2019, ma devo anche pensare ad un piano B nel caso in cui decidesse di abbandonare la squadra. Ad oggi non so ancora qual è la sua decisione".