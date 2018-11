Galaxy, Ibra e il rinnovo: "Dipende se otterranno un prestito dalla banca"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic ha il contratto in scadenza nel dicembre 2019 con il Los Angeles Galaxy, con la dirigenza statunitense pronta a estendere l'accordo con lo svedese. Intanto l'attaccante ex Milan, PSG e Manchester United ha detto in merito: "Non sono qui in vacanza, il mio desiderio è vincere trofei. Io sono il migliore, vorrei che la mia squadra fosse all'altezza di vincere il campionato. Il club conosce i miei desideri, il rapporto è molto positivo. Rinnovo? E' un work in progress, arriverà il prima possibile. Dipende da quanto riusciranno a ottenere con un grosso prestito dalla banca". Il classe '81, intanto, è sempre accostato al Milan per un clamoroso ritorno in maglia rossonera.