Ghana, Asamoah Gyan torna in Nazionale per la Coppa d'Africa

Il capitano del Ghana, Asamoah Gyan, ha deciso, su "richiesta presidenziale", di riconsiderare la sua decisione di ritirarsi dalla nazionale a poche settimane dall'inizio della Coppa d'Africa in Egitto. L'attaccante del Kayserispor, un passato nell'Udinese, ha infatti dichiarato: "Una richiesta presidenziale non si rifiuta, sarò disponibile per la selezione di coach Appiah. Il mio desiderio di aiutare il Ghana a vincere il trofeo dopo più di 30 anni di attesa è grande". Gyan aveva annunciato lunedì la sua decisione di lasciare la nazionale in segno di protesta contro l'intenzione del tecnico di non nominarlo capitano in vista del torneo.