Ghana, Asamoah scuote i suoi: "Questa sconfitta deve svegliarci"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah scuote il Ghana. Dopo la clamorosa sconfitta patita contro il Kenya, l'esterno dell'Inter e della Nazionale ghanese, intervistato da Joy FM, auspica che le Black Stars possano reagire prontamente dopo l'inaspettato ko: "Abbiamo giocato bene e creato molte occasioni con le quali avremmo potuto vincere la gara, ma non ci siamo riusciti. Questa per noi deve essere una sveglia, per farci capire che non esistono più nazionali che puoi battere facilmente. Questo risultato ci motiverà per far bene nel prossimo incontro".