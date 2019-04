Ghana, Coppa d'Africa a rischio per Asamoah: divergenze col ct Appiah

Fonte: Fcinternews.it

Kwadwo Asamoah rischia di perdere il posto nella Nazionale ghanese che sarà impegnata nella prossima edizione della Coppa d'Africa, in programma dal 21 giugno al 19 luglio. Il calciatore nerazzurro - riporta Ghanasoccernet.com - ha infatti avuto delle divergenze relativamente al suo ruolo in campo col ct Kwesi Appiah che stanno mettendo in pericolo la sua partecipazione alla competizione continentale che si svolgerà in Egitto. Lo strappo, già ben visibile dopo l'esclusione dell'ex Juve dalla gara contro il Kenya, è diventato netto quando lo stesso giocatore ha lasciato anzitempo il ritiro, saltando l'amichevole con la Mauritania, per poi riaggregarsi già da oggi al gruppo di Spalletti ad Appiano Gentile.