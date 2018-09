Ghana, problema fisico per Asamoah. Il ct: "Lo preservo per il Kenya"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kwesi Appiah, ct del Ghana, ha parlato di Kwadwo Asamoah e di un piccolo problema fisico per l'esterno mancino dell'Inter. "Ha un problema fisico e non voglio creargli problemi -ha spiegato, dopo che Asamoah è stato visto in sede di allenamenti con del ghiaccio sul ginocchio, riporta GhanaSoccer.net-. Deve allenarsi con calma, senza fretta". L'infortunio sembra essere arrivato durante l'allenamento di questa mattina alla Ethiopian Youth Academy ad Addis Abeba ma non sembra metterlo a rischio per la gara di qualificazione di sabato contro il Kenya. Una "must-win clash" per le Black Stars.