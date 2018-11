Giappone, due gol di Minamino per battere l'Uruguay. Tre italiani in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' finita 4-3 l'amichevole tra Giappone e Uruguay, sfida andata in scena quest'oggi a Saitama. La squadra nipponica ha avuto la meglio della Celeste grazie alla doppietta di Takumi Minamino, attaccante che gioca in Austria e veste la casacca del Red Bull Salisburgo. Per gli ospiti, a nulla è servita la buona prestazione di Edinson Cavani, protagonista con un gol e un assist.

Tra le fila dell'Uruguay, in campo tre calciatori che militano in Serie A. Diego Laxalt (Milan) ha giocato 90 minuti, Rodrigo Bentancur (Juventus) è stato sostituito dopo il primo tempo, mentre Martin Caceres (Lazio) ha abbandonato il terreno di gioco al 64esimo.