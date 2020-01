© foto di J.M.Colomo

Il Vissel Kobe di Iniesta e David Villa, batte il Kashima in finale di Coppa dell'Imperatore in Giappone e conquista così il primo titolo della propria storia. Un autogol di Inukai al 18' e un gol di Fujimoto al 38', hanno permesso alla squadra del campione spagnolo di alzare il trofeo. 88 minuti in campo per l'ex catalano, mentre Villa è entrato nei minuti finali per sostituire un'altra vecchia conoscenza dei campionati europei e della Serie A, ovvero Lukas Podolski.