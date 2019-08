© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera è cominciato ufficialmente il campionato saudita, la Saudi Professional League. Ed è partita con il piede giusto l'avventura dell'Al-Hilal di Sebastian Giovinco, capace di vincere 4-2 nella partita contro l'Abha. A segno anche la Formica Atomica, autore del terzo gol dei suoi attorno all'ora di gioco. In precedenza la partita era già stata messa in discesa da una doppietta di Bafetimbi Gomis, ex punta dell'OL tra le altre, nel finale della prima frazione di gioco. Primi tre punti dunque per l'Hilal, mentre il turno sarà completato dalle partite in programma domenica.