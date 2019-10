Godin e Caceres convocati da Tabarez. I 21 dell'Uruguay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Tabarez ha diramato la lista definitiva dei convocati in vista della doppia sfida contro il Perù, in programma i prossimi 11 e 15 ottobre. Ecco l'elenco completo. Non ci saranno Cavani, Suarez e De Arrascaeta.

PORTIERI: Muslera, Campana.

DIFENSORI: Godin, Gimenez, Coates, Caceres, Gaston Silva, Vina, Gonzalez, Laxalt

CENTROCAMPISTI: Torreira, Vecino, Valverde, Bentancur, Nandez, Lozano, Rodriguez

ATTACCANTI: Rodriguez, Gomez, Nunez, Stuani