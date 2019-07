Gold Cup, gli Usa vincono 3-1 con la Giamaica e volano in finale

© foto di Alberto Fornasari

Sarà ancora Stati Uniti-Messico. Gli USA, grazie alla vittoria per 3-1 contro la Giamaica, volano in finale e raggiungono la compagine messicana, che nella notte di ieri ha trionfato contro Haiti. Dopo 9' ci pensa McKennie a sbloccare la sfida, al 52' Pulisic sigla il raddoppio. Al 69' Nicholson accorcia le distanze, ma a tre minuti dalla fine ci pensa ancora il calciatore del Chelsea ed ex Borussia a siglare il 3-1 finale. Nella notte tra domenica e lunedì le due squadre giocheranno la loro sesta finale nella competizione.