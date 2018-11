Guangzhou Evergrande, ko Ricardo Goulart: per lui intervento in Brasile

Brutta tegole per il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro: stando Calcio8Cina, il club perde fino al termine della stagione Ricardo Goulart, che rientra in Brasile per un intervento chirurgico a seguito di un infortunio. Fra campionato e coppe, in questa stagione l'ex Cruzeiro ha disputato 28 partite e messo a segno 21 gol.