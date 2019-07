Guangzhou Evergrande, Mourinho rifiuta la panchina per motivi familiari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Telegraph ieri ha mostrato una foto di José Mourinho in compagnia del chairman del gruppo Evergrande. Il motivo? Una trattativa per portarlo in Cina, al Guangzhou. Affare avanzato? Tutt'altro. Secondo il Guardian il manager portoghese ha rifiutato l'offerta per motivi familiari, malgrado - come prevedibile - il club asiatico avesse messo sul piatto tanti tanti soldi.