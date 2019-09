© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Guinea cerca ancora il sostituto del belga Paul Put, licenziato dopo l'eliminazione negli ottavi di finale di Coppa d'Africa contro l'Algeria. La commissione incaricata dalla Federazione aveva pubblicato un primo elenco di candidati, tutti francesi. Ma il presidente Antonio Souaré ha ritenuto che questa lista non fosse soddisfacente e ne ha richiesto un'altra, mentre i cinque candidati erano attesi - a proprie spese - a Conakry dal 10 settembre, per i colloqui individuali.

Ranieri tra i candidati Della prima lista, oggi, restano in lizza solo Daniel Bréard, Denis Lavagne e Didier Six; a questi, sono stati aggiunti altri nomi, tra cui quello dell'italiano Claudio Ranieri, del portoghese Paulo Duarte (ex CT del Burkina Faso e del Gabon) e del franco-congolese Florent Ibenge. Lo riporta L'Equipe.