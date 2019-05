© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 70 anni dalla tragedia di Superga, il ricordo è ancora vivido. "Grande Torino folla, emozione e lacrime", titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Nel taglio alto si parla delle cerimonie e della messa in Duomo di ieri, con tanti personaggi dello sport e soprattutto l'attuale Torino, con Cairo e Belotti in primis.