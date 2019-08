La Stampa, Mazzarri: "Di scontato non c'è nulla"

© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 35, all'interno del quotidiano La Stampa, viene dedicato uno spazio al Torino con le parole di Mazzarri: "Di scontato non c'è nulla". Ritorno col Soligorsk, playoff in tasca dopo il risultato dell'andata, ma poco turnover. Il tecnico frena: "Non dire gatto se non ce l'ha nel sacco. I Wolves? Dopo".