Superclasico-day, Boca senza Perez: il vetro gli ha sfregiato un occhio

Il Boca Juniors è ancora sotto shock dopo il lancio di pietre al pullman che stava trasportando i calciatori al Monumental per il Superclasico contro il River Plate valevole per la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores. Come riferito dalla stampa argentina, Pablo Perez, uno dei calciatori colpiti dai finestrini del pullman in frantumi, non sarà della partita. Troppo grave l'ulcera corneale rimediata per le schegge di vetro finitegli negli occhi.