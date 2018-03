Ibrahimovic: “Io come Benjamin Button, L.A. ha chiamato e ho risposto”

© foto di imago sportfotodienst

Conferenza stampa di presentazione per Zlatan Ibrahimovic, attaccante che ha salutato il Manchester United per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Lo svedese ha detto: “Sono felice di essere qui, sono felice di giocare e voglio andare in campo il prima possibile. Sarei potuto arrivare a Los Angeles prima di firmare per il Manchester United, la mia testa era qui ma poi ho scelto la Premier. Come mi sento? Come Benjamin Button, sono nato vecchio e sto per morire giovane. Non vi preoccupate per la mia età, sono arrivato in Inghilterra con la sedia a rotelle e l'ho conquistata in tre mesi. So cosa posso dare, domani c'è una grande partita e sono eccitato. Il leone è affamato. Negli ultimi due mesi, non mi sono sentito al cento per cento. Adesso mi sento bene, voglio tornare a giocare e a vincere. Mi sono allenato con la squadra ogni giorno in queste ultime settimane, quando Mourinho aveva bisogno di me ho sempre risposto presente, quando non aveva bisogno di me ho cercato di lavorare ancora di più. Mi sento come un bambino a cui danno una caramella per la prima volta e gli dicono di scegliere, questo sono io adesso. Ma io scelgo la palla. Sono a disposizione dell'allenatore, spingerò e darò sempre il meglio di me. La mia testa è qui, son voluto venire qui e adesso tocca a me. Il destino ha detto che doveva arrivare la chiamata dei Galaxy e io ho risposto. Ho parlato con Beckham, mi ha detto di accettare questa offerta, Los Angeles ha chiamato e io ho risposto”, le parole dell'ex calciatore di Juventus, Milan e Inter.