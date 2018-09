Ibrahimovic, il Pyramids vuole portarlo in Egitto. Con l'aiuto di Dida

© foto di Imago/Image Sport

Ricardo La Volpe, manager del Pyramids, sogna il colpaccio. Il manager del club egiziano vorrebbe portare con sé la stella svedese in forza ai Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic. Per convincerlo l'allenatore argentino ha fatto scendere in campo anche Nelson Dida, suo ex compagno ai tempi del Milan che attualmente nel Pyramids svolge il ruolo di preparatore dei portieri.