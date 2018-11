Ibrahimovic non smette di stupire: suo il gol più bello dell'anno in MLS

A 37 anni Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. E' infatti del campione svedese il gol dell'anno in Major League Soccer. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, è stato premiato per la rete del momentaneo pareggio siglata con un pallonetto nella sfida con il Los Angeles Fc il 31 marzo scorso. Per Ibra era il primo gol in MLS, nel debutto nel campionato Usa.



💥🌍 The goal heard 'round the world. The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) 14 novembre 2018