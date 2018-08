Ibrahimovic si rifiuta a scendere in campo sul sintetico, Galaxy travolti

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé anche in America. Il giocatore svedese infatti nell'ultima gara di MLS ha scelto di non partire per la trasferta di Seattle contro i Sounders perché non ha voluto giocare sull'erba sintetica e la sua squadra, i Los Angeles Galaxy hanno perso 5-0: "Penso che sia una vergogna giocare sul sintetico perché il calcio non è stato pensato per correre su superfici del genere. Per ora ho provato soltanto una volta a scendere in campo sul sintetico, a Portland per dieci minuti ed è stata la peggior esperienza a livello di campo della mia carriera. Questo è tutto”.