Il Corriere della Sera: "Icardi sciupa tutto. E' pari tra Milan e Inter"

© foto di Bonan

"Icardi sciupa tutto. E' pari tra Milan e Inter". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al derby di campionato. Nella sfida che vale l'Europa, molti rimpianti per i nerazzurri che vanno più vicini alla vittoria. Due incredibili errori di Maurito più un gol annullato per fuorigioco graziano il Milan. Ma il pareggio mantiene l'Inter al quarto posto e i rossoneri a 8 punti di distanza.