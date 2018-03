Il Corriere dello Sport e le parole di Emre Can: "Juve, io ci sono"

"Juve, io ci sono". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che riporta in prima pagina le parole di Emre Can, centrocampista del Liverpool ormai da tempo obiettivo della Juventus. Il fuoriclasse - si legge in taglio alto - conferma l'addio al Liverpool, a giugno sarà libero. "In questi anni la Serie A è cresciuto", le parole del tedesco. Si apre l'asta sull'ingaggio: Marotta offre 5 milioni l'anno, ma ci sono anche City e Real.